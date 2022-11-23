موسى فقي: الاتحاد الافريقي يحضر لعقد مؤتمر مصالحة بين كل الليبيين

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي, بأن الاتحاد بصدد عقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين وعلى أرضهم.

وحسب ما كشفته وكالة الأنباء الليبية، فلقد شدد ذات المتحدث على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير أمور البلاد.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل.