موسى فقي يدعو لحل توفيقي في الجزائر “تفاديا للوقوع في الفوضى”

أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، “موسى فقي”، أن الوضع السائد في الجزائر، تطور في إطار الدستور.

وحسب “واج”، دعا “موسى فقي”، في حديث لمجلة “جون أفريك”، الجزائريين، إلى العمل معا للتوصل إلى حل توفيقي، تفاديا للوقوع في الفوضى.

وأوضح رئيس مفوضية الإتحاد، أنهم قد امتنعوا عن التعليق كثيرا على الوضع في الجزائر، لكون الأمور جرت لحد الآن، ضمن الاطار الذي يحدده الدستور.

وأبرز ذات المتحدث، أنه ينبغي على الجميع، العمل على التوصل إلى حل توفيقي.

وأضاف “موسى الفقي”، أن الإرادة في التغيير، عبر عنها الشعب الجزائري وبوضوح، ولكن يجب تفادي الفوضى.