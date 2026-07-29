موسى مكي.. جزائري يتألق في بريطانيا بتصور علمي يجمع بين علوم الأعصاب وتحليل الأداء الكروي

نال الخبير والمحلل الرياضي الجزائري المقيم بالمملكة المتحدة، موسى مكي، تكريماً دولياً خلال فعاليات النسخة الـ17 من World Leaders Summit 2026، التي احتضنتها جامعة أكسفورد البريطانية، تقديراً لإسهاماته المتميزة في مجال الأداء العصبي وتحليل بيانات كرة القدم.

وأعلنت إدارة القمة العالمية للقادة اختيار، موسى مكي، ضمن الشخصيات المكرمة لسنة 2026، ومنحه جائزة “رائد في مجال الأداء العصبي وتحليل كرة القدم” (Pioneer in Neuro Performance and Football Analytics). اعترافاً بعمله المبتكر الذي يجمع بين علوم الأعصاب والأداء الرياضي عالي المستوى وتحليل البيانات في كرة القدم.

ويعد مكي من الأسماء الجزائرية التي برزت في السنوات الأخيرة من خلال تطوير مقاربة علمية حديثة تهدف إلى فهم العوامل الذهنية والعصبية المؤثرة في أداء اللاعبين. انطلاقاً من قناعة مفادها أن النجاح في كرة القدم الحديثة لا يعتمد فقط على القدرات البدنية أو المهارات التقنية، بل يرتبط أيضاً بسرعة اتخاذ القرار والتركيز وإدارة الضغط النفسي والاستجابة للمواقف المختلفة أثناء المنافسات.

وتقوم رؤيته على دمج علوم الأعصاب مع تحليل الأداء الرياضي وعلوم البيانات، بما يسمح بتقديم مؤشرات أكثر دقة حول إمكانيات اللاعبين وقدراتهم الذهنية، ويساعد الأندية والاتحادات الرياضية على تطوير برامج تدريبية متخصصة وتحسين عملية اكتشاف المواهب.

وأكد منظمو القمة أن موسى مكي نجح من خلال أعماله ومشاريعه في إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الرياضة والأداء الرياضي. عبر توظيف الابتكار والبحث العلمي لخدمة الرياضيين ومساعدتهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم.

واحتضنت Examination Schools التابعة لجامعة أكسفورد فعاليات التكريم يوم 17 جويلية الفارط، بمشاركة شخصيات وخبراء من مختلف دول العالم. في إطار قمة تهدف إلى الاحتفاء بالقادة والمبدعين الذين يساهمون في إحداث أثر إيجابي في مجالاتهم.

ويطمح الخبير الجزائري إلى نقل هذه الخبرات الحديثة إلى الجزائر، من خلال مرافقة الأندية ومراكز التكوين والمنتخبات الوطنية. والاستفادة من أحدث المناهج العلمية المعتمدة عالمياً في تطوير الأداء الرياضي، بما يساهم في الارتقاء بكرة القدم الجزائرية إلى مستويات أعلى من الاحترافية والنجاعة.