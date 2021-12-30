موسيقار مصري يُفجر مفاجأة عن شيرين: لم تتطلق.. الأمر دعاية!

فجر الموسيقار المصري حلمي بكر، مفاجأة عن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث قال إنها لم تنفصل عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وأورد الموسيقار، خلال إحدى الندوات الصحفية، أن كل ما قامت به شيرين، هو من أجل الترويج لأغنيات ألبومها المقبل.

كما قال الموسيقار حلمي بكر: “شيرين لم تنفصل عن زوجها. هي لعبة مزدوجة، في إعادة الصّياغة وإعادة التواجد مرّة أخرى، وكل واحد بغني على ليلاه”.

وأشار الموسيقار، إلى أن قصة شعر شيرين، من ضمن الدعايا لألبومها قائلا: “قصة شعرها دي من ضمن الدعايا لألبومها ولا حست شعرها بيقع”.

وأضاف بكر: “أنا بقول الغناء مش سكته، لو انت فنان عظيم، دور على طريقة ترجعك لجمهورك. إنت في يوم من الأيام اعتذرت من جمهورك، وأنا بقولك اعتزل.. إنت اعتزلت مش بإرادتك بتصرفك.. إدفع الثمن”.

وفي السياق ذاته، كشف مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة انفصال شيرين عن الفنان حسام حبيب.

وجاء ذلك، عد تساؤل الكثير من محبيها على الحقيقة، وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر كريم الحميدي، في تصريح خاص لـ أوان مصر قائلاً أنه بالفعل تم الطلاق بين حسام حبيب، وشيرين عبد الوهاب.

وأضاف ذات المصدر، أن شيرين عبد الوهاب، لا تفكر غير في إبنتيها وأعمالها.

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