موسيقي يعزف على الجيتار أثناء عملية جراحة الدماغ

قام موسيقي من ولاية فلوريدا الأمريكية، يعاني من ورم في المخ بالعزف على جيتاره أثناء الجراحة. لمساعدة الجراحين على إزالة السرطان دون التأثير على مهاراته.

ويقول الدكتور ريكاردو كوموتار، مدير برنامج أورام الدماغ بجامعة ميامي: “تصبح العمليات الجراحية أكثر خطورة عندما يكون المريض نائما. لأنه يمكنك إزالة ورم يتضمن وظائف دماغية طبيعية ويسبب ضررا حقيقيا دون معرفة ذلك.

في غرفة العمليات، أدى المريض كريستيان نولين، قبل بضعة أسابيع، أغاني من مجموعتي Deftones وSystem of a Down. بناء على طلب جراحيه الذين كانوا مشغولين بإزالة ورم من الفص الجبهي، تم اكتشافه قبل 10 أيام. بحسب “نيويورك بوست”.

وأدرك الموسيقي أن هناك خطب ما عندما بدأ السرطان يؤثر على مهاراته في العزف على الجيتار.

وعندما اقترح عليه الأطباء المعالجون أن يؤدي الموسيقى أثناء الجراحة، لم يستطع المريض أن يقول لا.

وقام فريق التخدير بنوم الرجل في بداية العملية، قبل إيقاظه للجزء الحساس الذي استمر ساعتين، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأتاحت العملية، التي تمت دون أي عوائق، إزالة الورم بأكمله. على الرغم من أنه كان يقع في واجهة جزء الدماغ الذي يتحكم في حركة اليد.