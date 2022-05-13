موسيماني: “لن يعود الوفاق في النتيجة إلا إذا سمحنا له بذلك”

كشف مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، عن صعوبة مأمورية فريقه، بمناسبة لقاء العودة ضد وفاق سطيف في نصف نهائي رابطة الأبطال

وصرح موسيماني، على هامش الندوة صحفية التي تسبق مباراة نصف نهائي رابطة الأبطال، ضد وفاق سطيف:

“ليس لديّ استراتيجية خاصة للقاء، ومن المهم التسجيل هنا هدف أو هدفين، وأعلم أن المهمة صعبة قد لا نستطيع التسجيل”.

وأضاف موسيماني:”قبل طرد قراوي في لقاء الذهاب، كنا نلعب بشكل جيد، والبطاقة الحمراء صنعت الفارق ومنحتنا الأفضلية”.

وأوضح موسيماني:” كرة القدم شهدت عدة سيناريوهات عادت فيها الفرق في النتيجة، و اليوم لن يعود الوفاق في النتيجة إلا إذا سمحنا له بذلك”.