موضة “الهاتف الغبي” تجتاح 50 دولة حول العالم

أعلنت شركة لايت الأمريكية عن تطويرها لثاني نسخة من “الهاتف الغبي”، التي بيعت منه 100 ألف نسخة العام الماضي، في أكثر من 50 بلدا في العالم.

جاء هذا بعد الاقبال الكبير الذي حظي به هاتف لايت الذي يقوم بمزايا محدودة، بحسب موقع “بزنس أنسايدر”.

علما أن الجهاز يمكنه أن يجري المكالمات ويبعث بالرسائل، فضلا عن الإرشاد إلى الاتجاهات وضبط المنبه، ولا يضم أي تطبيقات ولا يتيح أي خدمات أخرى.

كما تم تزويد الهاتف المتميز بصغر حجمه و خفة وزنه بشبكة الاتصال من الجيل الرابع (LTE)، وسيكون متاحا في الأسواق باللونين الأبيض والأسود.

ويصل سعر الجهاز الذي بدأ تسويقه في جوان الماضي، إلى 300 دولار، وهذا يعني أنه لن يكون رخيصا على الرغم من مزاياه المحدودة.

حيث تراهن الشركة الأمريكية على فئة كبار السن، الذين يجدون صعوبة في استخدام الهواتف الذكية حتى ترفع مبيعاتها.

على اعتبار أن بعض المستخدمين، لا يهمهم سوى إجراء المكالمات، وليسوا مهتمين بالتقاط السيلفي أو تصفح التطبيقات.

في حين تطمح الشركة إلى تسويق المزيد من الأجهزة في المستقبل.