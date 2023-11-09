موضوع إعتزالها أثار ضجة.. منال حدلي تُوضح

أوضحت الفنانة الجزائرية منال حدلي، حقيقة الأخبار المنتشرة مؤخرا حول إعتزالها الفن.

ونقلت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحا للفنانة حول نيتها في الإعتزال.

لذلك خرجت الفنانة عن صمتها وكتبت على ستوري حسابها بانستغرام: “أعرف أنكم تحبونني كثيرا وأنا أكثر، أنتم الأساسس، وبكم وصلت لهنا الحمد لله.. أنا لم أقل أنني قررت الاعتزال الآن.. لكن أكيد لن أخلد في الفن لطيلة حياتي”.

هذا وكان خبر إعتزال الفنانة منال حدلي، أحدث بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا خلال هذه الفترة والتي أصبحت فيها حدلي الفنانة الأولى المطلوبة في الأعراس والمناسات.