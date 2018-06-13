موضوع «معاود».. و«دبزة ودماغ» في مسابقة توظيف الأساتذة!

مترشحون تاهوا بحثا عن المراكز وآخرون «غلبهم رمضان» وخرجوا بعد أقل من نصف ساعة من بداية الامتحان

غيابات بالجملة ومناوشات بين حرّاس ومترشحين بسبب «الفايسبوك»

وجبة الفطور تحرم متزوجات من المشاركة في امتحانات مسابقة التربية بعنابة

موضوع اللغة العربية للالتحاق بأستاذ الابتدائي نفس موضوع «باك» 2012

غياب 1340 مترشح.. وأكثر من 5 آلاف مترشح من أجل منصبين في ڤالمة

شهدت مسابقة توظيف الأساتذة والإداريين، أمس، غيابات بالجملة وسط المترشحين، بسبب بعد مراكز الإجراء، حيث بقيت بعض القاعات خاوية على عروشها، في حين كان موضوع اللغة العربية للالتحاق برتبة أساتذة المدرسة الابتدائي متطابقا مع موضوع نموذجي لشهادة البكالوريا لسنة 2012، والمتعلق بمقال لمحمد البشير الإبراهيمي.

غياب 1676 مترشح.. وآخرون يغادرون القاعات بعد نصف ساعة في البويرة

كشف مدير التربية لولاية البويرة، مراد بوزيان، في اتصال ب«النهار»، أن عدد المشاركين في مسابقة توظيف أساتذة الابتدائي بلغ 6132 مترشح، وتم تسجيل غياب 999 مترشح، أما المسابقة الخاصة بمشرفي التربية، فعدد المترشحين بلغ 1907 مع تسجيل غياب 209 مترشّح.

في حين بلغ عدد المترشحين لمسابقة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني 535، مع غياب 133 مترشح، أما نواب المقتصدين فعدد المترشحين 1118 مع تسجيل غياب 335 مترشح بمجموع 1676 مترشح غائب في مختلف المسابقات الذين بلغ عدهم الإجمالي 9692 مترشح.

وجبة الفطور تحرم متزوجات من المشاركة في امتحانات مسابقة التربية بعنابة

شهدت، أمس، أغلب مراكز امتحان مسابقة التوظيف بقطاع التربية في ولاية عنابة، غياب أعداد هائلة وسط العنصر النسوي، بعد أن تعذر عليهن الالتحاق بالمراكز لظروف تفوقهم، على اعتبار أن توقيت الاختبار يمتد من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى غاية السادسة ونصف مساءً، لاسيما منهن متزوجات قاطنات ببلديات دائرة برحال والباردة، اللذان يبعدان مسافة تزيد عن 70 كلم، على غرار بلدية شطايبي والعلمة، وفي وقت رفض أزواج السماح لزوجاتهم المشاركة للأسباب نفسها.