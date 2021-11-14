موظفات تبحثن عن شريك الحياة

مما لا شك فيه أن أي رجل يهتمّ أن تكون من ترافقه المشوار ذات مستوى ورفعة ومنصب. كما أن هذا لا ينتقص من تلك الماكثة في البيت في شيء. حيث أن العاملة الموظفة بحنكتها وحسن تدبيرها للأمور تسعد الرجل وتحسسه بالأمان. وهذا هو ركننا القار: موظفات تبحثن عن شريك للحياة هو السبيل. حتى تجد كل من جدّت وكدّت زوج المستقبل غارس الحب والأمل في حياتها.

الرقم السري :

135927

أربعينية من قطاع التعليم العالي تزرع في حياتك السكينة

من الشرق الجزائري، أربعينية تحيا في العاصمة بسبب ظروف العمل. عزباء جميلة القلب والأخلاق، سليلة أسرة محافظة. نهلت من العلم ما أهلها أن تعتلي منصبا محترما. وهي اليوم تبحث عن صاحب النصيب الذي يجعلها تعانق السعادة بكل ما أوتيت من قوة.

صاحبة إعلاننا هذا تتمنى أن يسوق إليها القدر زوجا محترما طيبا يؤمن بها ويقدرها. كما لا تهمها ولاية من سيجمعها به القدر، لكن أهمّ ما تتوق إليه أن يكون شريك حياتها موظفا مستقرا مثقفا، سنه لا يتجاوز55سنة.

تتمنى أن يسوق إليها القدر النصيب الجميل، زوجا يكون لها الأنس والرفيق الحنين. لا يهم من أي ولاية من الوطن يكون، سنه لا يتجاوز 55 سنة. كما تقبله أرمل أو مطلق حتى باولاد، شرطها الأساسي أن يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

135928

يتيمة طيبة ترغب في المودة

من الغرب الجزائري، وتحديدا من ولاية مستغانم، خاطبتنا عزباء لم يسبق لها الزواج. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، تبلغ من العمر 41 سنة، مقبولة الشكل، ومتوسطة القامة. بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها .

هاتفتنا صاحبة الإعلان الثاني في ركننا هذا والأمل يحذوها، لأن أن تجد شريكا تكمل معه مشوار العمر. ولا تود سوى أن تكون الشهامة والرجولة من شيم من ستختاره أنيسا لها. سنه لا يتجاوز55سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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