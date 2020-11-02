موظفات حلمهن الثباث

هي النصف المكمّل للرجل، شئنا أم أبينا، لديها مكانة كبيرة ودورها أكبر في إرساء الاستقرار والأمان في أسرتها، يحتاجها الرجل ويشيد بجميل دورها في حياته، فمجرد حسّها الكبير بالمسؤولية يشجّعه ويدفع به نحو الأمام، إنها المرأة الموظفة، ركننا الذي يلقى متابعة كبيرة من طرف قرائنا الأعزاء، الذين اخترنا لهم هذه المرّة ما نتمنّى أن يرقى إلى تطلعاتهم.

إذا كنت تبحث عن المستقر فطلبك عندنا.. أريدك مقتدرا مسؤولا وكفى

من المتصلات اللواتي عقدن العزم على أن يأخذن بزمام الأمور والبحث عن شريك العمر، ميرة من الوسط الجزائري، شابة ذات 33 ربيعا، عزباء، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومحترمة، مدبرة جيدة لأمور البيت، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية.

كلّمتنا ميرة بكل صدق عن نيتها ورغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل صادق ومقتدر، متفهم ويقدّر المرأة العاملة، سنه بين 35 و48 عاما، شرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، لديه روح المسؤولية وتعده أن تكون له نِعم الزوجة.

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الرقم السري : 133440

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أربعينية من ولايات الغرب تبحث عن رفيق الدرب.. أقبلك من أيّ ولاية وثقتي فيك كفاية

في ثاني محطة لنا في هذا الركن، قصدتنا زينب، عزباء من إحدى ولايات الغرب، مضى من عمرها 40 ربيعا، وهي في منتهى الرفعة والرقي الأخلاقي، جميلة، محترمة وكيّسة، موظفة مستقرة في شركة محترمة ومرموقة.

تريد زينب أن يسوق لها القدر نصيبا يتمثل في زوج كريم وصادق، تقبله من أي ولاية من القطر الجزائري، سنه بين 40 و55 عاما، شرطها فقط أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، حتى تكون برفقته ما بقي من العمر تحت غطاء الستر والاحتواء والتناغم.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133441

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر