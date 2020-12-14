موظفات في الستر راغبات

زوجا يخشى الله هذا كل ما أتمناه.. متخلقة وتقية ترجوا حياة بالود راقية

سارة من ولاية الشلف، شابة تبلغ من العمر 38 سنة، عازبة لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، ترتدي الحجاب الشرعي والحمد لله، هي الفتاة حققت في حياتها الكثير من النجاحات، لكنها ترى بأن النجاح الأول والأخير هو أن تكون سيدة متألقة في مملكتها الخاصة بجانب زوج تقيا نقيا يحفظ كرامتها، لهذا تريد أن يكون لي نصيب في صفحة أدم وحواء، توجه النداء، وترجو التوفيق من رب الأرض والسماء.

سارة تتمنى الارتباط برجل تتوسم فيه التقوى والصلاح، تفضله من إحدى ولايات الوسط والغرب أو شرق البلاد، سنه أقل من 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل حتى بأولاد، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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عاملة في قطاع الصحة الحياة معها أحلى.. بحاجة لعلاقة جادة وزوجا يهديني المحبة

ليس هناك أروع من أن تجد الفتاة لها من زوج تسكن إليه ويسكن إليها، يسترها وتستره، وتبني إلى جانبه المستقبل ويكون لها مستقر، هذا بالتحديد ما جعلني التفت إلى نفسي بعد أن بلغت الـ31 من العمر، لا ينقصني شيء من الجمال أو الحسن والخصال الطيبة، لي مستوى جامعي أهلني أن اشغل منصبا مرموقا في قطاع الصحة، خمرية البشرة ممشوقة القد طويلة القامة، وانحدر من إحدى ولايات الوسط.

لا ابحث عن أي مواصفات في شريك الحياة سوى أن يكون محترما يقدر الأنثى ويحميها من كل أذى، سنه يكون أقل من 42 سنة، لا تهمني ولايته، ولا أمانع أن كان مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، كل ما يهمني أن يكون موظفا مستقرا.

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر