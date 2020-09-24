موظفات في سلك التعليم ستعيش معهن حياة النعيم

هو الطلب الذي يعزّ علينا أن نلبيه، فمتصلينا من رجال على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم يبحثون دائما عمن تعملن في سلك التعليم، لعلمهم بمدى قدسية هذا السلك وأهميته في تربية النشء والأجيال.

سنكون بناءً على ما يردنا من إعلانات نبوّب كل إعلان في ركنه الخاص، ولا أمل لنا سوى خدمتكم وإرضاؤكم.

ابنة منطقة القبائل تشترطه مسؤولا.. حياتي إلى جانبك في ظل الحلال أكثر ما أتمناه

أنا قبائلية الأصل، أبلغ من العمر 31 سنة، أشتغل في سلك التعليم، وأنا والحمد لله على قدر من الجمال والعفّة، مما جعلني أترفّع عما بإمكانه أن يسفه من قيمتي، طويلة القامة وبيضاء البشرة.

أريد أن أحقق حلمي في الارتباط بشاب خلوق ومتفهم، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 42 سنة، أقبله مطلقا من دون أولاد، ولن أرفض أرمل لم يجد من يعينه على تربية أبنائه، وأول ما أشترطه أن يكون الراغب في الارتباط بي موظفا مستقرا.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133240

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.

بنت وهران تقبله من أي منطقة/ مثقفة وواعية… لكل من يطلب الجدية

لا أحد يمكنه أن ينكر بأنه مهما كان المرء ناجحا في حياته من كل جوانبها ويحصل على كل ما يريده، إلا أنه دائما يبقى يشعر بنقص إذا لم يصل إلى نصفه الثاني، خاصة بالنسبة للمرأة التي تبحث عمن يحمل من والديها مشعل حمايتها والحفاظ عليها، وهذا ما دفع بابنة وهران للبحث عن شريك لحياتها عبر منبر “مركز الأثير”.

صاحبة العرض تبلغ من العمر 29 سنة، لم تخض قبلا تجربة زواج، بيضاء البشرة وعلى قدر من الجمال، تؤمن بأن الأخلاق هي سند الرجل وعماده، متألقة في حياتها ووظيفتها.

هذه الأميرة تبتغي الحلال مع رجل شهم أصيل، لا تهمها ولايته، وعن السن، فهي تريده مناسبا لها سنا، كما تريده موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133241

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.

لن أضع يدي إلا في يد شهم أبيّ

بات من الصعب على الفتاة أن تجد نصفها الثاني لما أصبحت عليه العلاقات من صعوبة وعبث، إلا أنني ومن خلال منبر هذا الركن الأغر، أخمّن في أن الأمر سيكون بإذن الله سهلا يسيرا.

نيتي أصدق دليل على ما أقوله، والله شاهد بأنني لا أريد من خلال إعلاني هذا إلا الحلال مع رجل خلوق، مصلٍ ويخاف الله، بإمكانه أن يضحد كل فكرة سيئة بالنسبة لي في مسألة العلاقات وحتى الزواج.

أنا شابة من إحدى مدن الوسط الجزائري، أبلغ من العمر 33 سنة، أشتغل كأستاذة في سلك التعليم، لم يسبق لي الزواج، على قدر كبير من المسؤولية، متحجبة ومقبولة الشكل.

أريد أن يكون لي نصيب مع رجل لا يتجاوز سنه 45 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، ولي قابلية أن أسكن برفقة الأهل بإذن الله.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133242

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.