موظفات في سلك التعليم ستعيش معهن حياة النعيم

هو الطلب الذي يعز علينا أن نلبيه، فمتصلينا من رجال على إختلاف أعمارهم ومستوياتهم. يبحثون دائما عمن تعملن في سلك التعليم، لعلمهم بمدى قدسية هذا السلك ومدى أهميته في تربية النشأ والأجيال. سنكون بناءا على ما يردنا من إعلانات نبوّب كل إعلان في ركنه الخاص، ولا أمل لنا سوى خدمتكم وإرضاؤكم.

الرقم السري :

136103

بنت وهران مثقفة وواعية… لكل من يطلب الجدية

لا احد يمكنه ان ينكر انه مهما كان المرء ناجحا في حياته من كل جوانبها و يحصل على كل ما يريده. إلا انه دائما يبقى يشعر بنقص إذا لم يصل الى نصفه الثاني. خاصة بالنسبة للمرأة التي تبحث عن من يحمل من والديها مشعل حمايتها والحفاظ عليها. وهذا مادفع إبنة وهران للبحث عن شريك يحتويان بعضهما صاحبة العرض تبلغ من العمر 29 سنة، لم يسبق لها الزواج. استاذة لغة في الطور المتوسط بيضاء البشرة ومتوسطة القامة. كما لا تهمها من أي منطقة كان وتشترط أن يكون أعزب ويملك مسكن خاص ويناسبها سنا.

الرقم السري :

136104

بنت الوسط تقبل العيش مع أهلك

بات من الصعب على الفتاة ان تجد نصفها الثاني، لما أصبحت عليه العلاقات من صعوبة وعبث. إلا أنني ومن خلال منبر هذا الركن الأغر، أخمّن في أن الأمر سيكون بإذن الله سهلا يسيرا.

نية صاحبة إعلاننا الثاني اصدق دليل على ما نقوله. حيث أنها لا تريد من خلال إعلانها هذا سوى الحلال مع رجل خلوق، مصلي ويخاف الله.

هي شابة من إحدى مدن الوسط الجزائري، أبلغ من العمر33 سنة. تشتغل كأستاذة في سلك التعليم، لم يسبق لها الزواج، و هي على قدر كبير من المسؤولية، مقبولة الشكل.

تريد صاحبة إعلاننا هذا ان يكون لها نصيب مع رجل لا يتجاوز سنه45سنة. تقبله مطلق أو أرمل بدون أولاد، ولها قابلية ان تسكن برفقة الأهل بإذن الله.

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