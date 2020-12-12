موظفات من الغرب يبحثن عن رفيق الدرب

مربية أجيال معها تتحقق الأحلام.. من يكون لي سندا وعين أخدمه برمش العين

من ولاية وهران، نعرفكم على فتاة محترمة معروفة بخصالها الحميدة، متميزة بطيبة قلبها وأناقتها وحسن شكلها، عازبة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 29 سنة، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، تعمل أستاذة في الطور المتوسط.

ترغب في تجسيد الحلال على سنة الله وخاتم الأنبياء مع شهم يتخذها زوجة ورفيقة من أجل إكمال مشوار الحياة تحت سقف واحد، ينعما فيه بالحب والاحترام، تريده رجلا مسؤولا على قدر من الدين والأخلاق، تفضل أن يكون من إحدى ولايات الغرب، خاصة وهران، سنه لا يتعدى 40 عاما، عامل مستقر، من الأفضل أن يكون أعزب، ولا بأس إن كان أرمل أو مطلقا من دون أولاد، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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ناجحة بكل المقاييس فأين أنت أيها العريس؟ من يعيد لقلبي نبضه.. ويكون رفيق دربي وكل حياتي

أمينة من إحدى مناطق الغرب الجزائري، تبلغ من العمر 47 سنة، مطلقة وأم لبنت، تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، وزادها الله جمال الروح قبل جمال المظهر، خمرية البشرة ومتوسطة القامة، على قدر كبير من الوعي والإدراك.

تقف اليوم مصرة لتكون لها فرصة أخرى مع رجل يقدرها وإلى جانبه تنعم بالسلام مرة أخرى، يكون رجلا متقيا ومتدينا يخاف الله، سنه لا يتجاوز 60 عاما، يكون من إحدى ولايات الغرب، لا يهمها إن كان مطلقا أو أرمل، يكون عاملا مستقرا وفقط.

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الرقم السري: 133649

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر