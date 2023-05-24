موظفات يتورّطن في سرقة حفاظات من دار المسنين بوهران

تمكنت عناصر من أمن وهران من الإيقاع بـ متورطين في سرقة حفاظات من دار المسنين. بحي السلام (سانتيبار) بوهران من بينهم موظفتين تعملان بنفس الدار.

وهي القضية التي فجّرها فيديو لأحد الأشخاص قام بتصوير عملية السرقة التي تمت ليلا. أين ضبط أحد الأشخاص وهو زوج إحدى الموظفات العاملات بدار المسنين متلبسا بتلقي علب حفاظات من النافذة بتواطؤ أشخاص من دار المسنين.

وقد أسفرت تحقيقات مصالح الأمن إستغلالا للفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي. تورط 3 موظفات من دار المسنين في عملية السرقة التي كانت تتم ليلا.

وقد تم تقديم المشتبه بهم في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية للبث في قضيتهم.