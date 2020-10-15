موظفات يرغبن في تحقيق الذات

هنّ موظفات اللواتي تسلقن سلم النجاح والتألق بكثير من الجدراة والاستحقاق، من مختلف الولايات والقطاعات يتصلن بنا لتحقيق حلم العمر والعثور على رفيق الدرب الذي من شأنه أن يرافقهن في مشوار النجاح والتألق، ومن هذا المنبر، نشكر كل من وضعت ثقتها فينا واتصلت بنا والأمل يحذوها لأن يكون نصيبها على يدينا.

هدفها الاستقرار وإعمال الدار.. أقبلك أرمل أو مطلقا وحتى عقيما

محترمة أنا وجادة بشهادة كل من يعرفني، وممتنة لمركز الأثير لما يقدّمه من جميل الأركان ومختلفها حتى ترسو دعائم الاستقرار والسكينة في قلوب من طرق أبواب هذا المنبر، الذي كفل لي اليوم أن أعبر عن رغبتي في أن أجد لي زوجا على سنة الله ورسوله. فبعد رحلة كفاحي لتحقيق ذاتي التي أفضت إلى أن نلت الشهادة العليا وافتككت بجدارة منصبا جعلني أحظى بلقب “مربية أجيال”، بات حريا عليّ أن ألتفت إلى جزء لا يمكن للمرأة إهماله أو تخطيه، إنه نصف الدين.

أنا من الشرق الجزائري، أبلغ من العمر 48 سنة، عزباء، موظفة في سلك التعليم، مقبولة الشكل وبيضاء البشرة، أريد أن تكون لي فرحة عمر لا تضاهيها فرحة مع رجل لا تهمني ولايته، سنه بين 50 و58 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، كما أقبله عقيما أمضي معه بكل ثباث إلى غد أجمل وأفضل.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133357

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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إطار في الأربعين تودّ إكمال نصف الدّين.. لا تهمني المنطقة.. بل أبحث عن الثقة

أحسب ألف حساب لليوم الذي سأتوج فيه عروسا إلى بيت زوجي، رجل أريده أن يكون على قدر من الحنو والمسؤولية، قادر على تعويضي سنوات من التضحية والكدّ في سبيل تأمين مستقبل سيكون فيه الشريك الوحيد.

أنا زينب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، أبلغ من العمر 40 سنة، جميلة الشكل، متوسطة الطول، أشتغل في مؤسسة عمومية وذات منصب مرموق.

أريد أن يكون لحياتي معنى مع رجل صادق وأمين أهديه قلبي فيحفظه ويصونه، رجل لا تهمني ولايته بقدر ما يهمني تقواه، أقبل برجل مطلق أو أرمل بولد على الأكثر، سنه ما بين40 و55 عاما، ولعل أكثر ما أشترطه، أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص، يحفظ كرامتنا ويجعلنا ننعم بالعيش الهنيء.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133358

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر