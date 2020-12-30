موظفات يناشدن الستر والثبات.. أميرة وزينب تبحثان عن شريك العمر 

من يكون لأميرة زوجا في الحلال هل من رجل يعي معنى المسؤولية أجعله تاج رأسي وسعادتي الكلية؟

من المتصلات اللواتي عقدن العزم على أن تأخذن بزمام الأمور والبحث عن شريك العمر،”أميرة” شابة من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

تبلغ من العمر 33 سنة، عزباء،لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومحترمة،مدبرة جيدة لأمور البيت، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية.

كلّمتنا أميرة بكل صدق عن نيتها ورغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل صادق ومقتدر.

متفهم يقدّر المرأة العاملة، سنه يكون أقل من 50 عاما، شرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، لديه روح المسؤولية وتعده أن تكون له نِعم الزوجة الوفية.

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الرقم السري: 133774

بنت الغرب تناشد رفيق الدرب أين أنت يا صاحب النصيب.. يا من تحلو بجانبه الحياة وتطيب

في ثاني محطة لنا في هذا الركن، قصدتنا زينب، شابة عزباء، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 40 سنة.

في منتهى الرفعة والرقي الأخلاقي، جميلة الشكل جدا، موظفة مستقرة في شركة محترمة ومرموقة.

تتمنى زينب أن يسوق لها القدر نصيبها في الزواج من رجل كريم وصادق، يحبها ويحتوي كيانها.

لا تهم ولايته بقدر ما تهم جدّيته، سنه أقل من 55 عاما، تريده عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

حتى تكون برفقته ما بقي من العمر تحت غطاء الستر والتناغم والاحتواء.

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الرقم السري: 133775