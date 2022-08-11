موظفان بالخطوط الجوية الجزائرية رهن الحبس في قضية رحلة “وهران- أدرار”

أمر قاضي التحقيق بمحكمة السانية بوهران، بإيداع موظفين إثنين بالخطوط الجوية الجزائرية الحبس المؤقت فيما وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أمر الإيداع جاء بتهمة سوء استغلال الوظيفة. بعدما اقلعت طائرة من مطار أحمد بن بلة الدولي نحو مطار أدرار شبه فارغة. رغم تواجد العشرات من للمسافرين بمطار وهران.

حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة السانية، بإيداع موظفين إثنين رهن الحبس المؤقت. والثلاثة موظفين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية أيضا من شركة الخطوط الجوية الجزائرية.