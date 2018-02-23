موظفان بمعهد التكوين المهني والتمهين أمام العدالة بتهمة اختلاس أموال

أوقفت مصالح الأمن بتبسة موظفان بمعهد التكوين المهني والتمهين لقيامهما باختلاس وتبديد المال العام واساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير والاهمال.

حيثيات القضية حسب بيان صادر عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي، تعود بعد ورود معلومات تتعلق بتورط المتهمين بارتكاب اختلاسات مالية عن طريق التلاعب في صفقة اقتناء بضاعة خاصة بالاطعام

وسحب لدفاتر الوقود وعدم القيام بعملية الجرد السنوية، ما تسبب في تعريض كل الموارد المادية للمعهد للاتلاف.

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التحقيقات

أين تم تقديم المتورطين أمام النيابة العامة بتهمة اختلاس وتبديد المال العام واساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير والاهمال.