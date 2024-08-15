موظفة ببلدية بير الجير بوهران مهددة بالحبس لمتابعتها بالتزوير

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لموظفة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية بير الجير مندوبية حي الياسمين بولاية وهران. “ح.س” على خلفية متابعتها بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و إساءة إستغلال الوظيفة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهمة “ح.س” قامت بإستصدار بطاقات رمادي مزورة. وتحرير عقود بيع و المصادقة على امضاء بيع المركبات سيارات من نوع مرسيدس. على غرار ايضا مركبة من نوع بيام w تصريح البيع غير مطابق لاسم المشتري و البائع.

وبعد مثول المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها بتاريخ 13 جوان 2024. الذي قضى بإدانتها بعامين حبس نافذ، مع إصدار أمر بالقبض عليها.

كما أنكرت كافة التهم المنسوبة إليها، وصرحت ان الشكوى التي رفعت ضدها كيدية بغرض الانتقام منها. وانها تعمل منذ اكثر من 10 سنوات بالبلدية ولم تقوم باي تجاوز.

وأكدت انه سبق وأن قدمت شكوى ضد رئيس مصلحة الحالة المدنية بعد إكتشافها الوثائق المزورة.

كما اكدت ان رئيس المصلحة استغل فترة خروجها في عطلة مرضية. أخذ الختم الخاص بها للعمل به ،ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.

هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.