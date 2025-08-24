موظفة تلقى حتفها على يد زميلتها بالأغواط!

اهتزت ظهيرة اليوم مدينة الأغواط على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها اطار بشركة سونطراك، إثر تلقيها طعنات قاتلة بآلة حديدية.

وحسب مصادر موثوقة للنهار، فقد وقعت حيثيات الجريمة بداخل مؤسسة صيانة الأنابيب بشركة سونطراك بالأغواط.

أين دخلت موظفة بمصلحة الأجور في شجار مع الضحية، سرعان ما تطور الخلاف إلى إقدام الموظفة على توجيه ضربات موجعة إلى رئيسة القسم باستعمال آلة حديدية اوقعتها في بركة من الدماء.

ورغم محاولة الفاعلة الفرار من جريمتها إلا أنه تم توقيفها من قبل اعوان الأمن إلى غاية حضور المصالح الأمنية.

وفيما تم نقل جثة الضحية وهي سيدة متزوجة ولها أطفال إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية. فتحت مصالح الامن تحقيقا أمنيا لمعرفة الملابسات الحقيقية والدافعة إلى وقوع الوفاة.