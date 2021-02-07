موظفة سابقة مكلفة بالعمرة مهددة بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وتهديد شقيقتها

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار في حق موظفةسابقة بالبلدية مكلفة بالعمرة

ووجهت للمعنية تهمة تهمة السب والتهديد بعد أن الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شقيقتها.

ووجهت المدعية لشقيقتها تهمة تحويل مسكنهم العائلي الى وكر للمارسة الدعارة .

تفاصيل القضية، وحسب ما صرحت به الضحية عشية اليوم بجلسة المحاكمة، أنها توجهت بتاريخ الوقائع إلى مسكنها العائلي الذي تم غلقه بعد وفاة والدتها، لتتفاجأ بوجود فتاتين تجهل هويتهما.

وقالت انها اتصلت مباشرة بمصالح الأمن للتبليغ عن الواقعة، وعلى أساس ذلك نشب شجار بين الضحية والمتهمة التي قامت بشتهما و إهانتها.

وأضافت أن شقيقتها قامت بتهديدها بعد أن اتهمتها بتحويل مسكنهم العائلي إلى وكر للممارسة الدعارة.

و بعد استجواب المتهمة من قبل هيئة المحكمة، أنكرت التهم المتابعة بها ،وصرحت أن الشكوى كيدية من قبل شقيقتها الضحية التي تخلق لها المشاكل في كل مرة.

وبخصوص قضية الفتاتين فأكدت أنها لا تعرفهما، والتحقيقات الأمنية توصلت إلى أن إحداهما خطيبة شقيقها المغترب بإنجلترا وأخرى منظفة.

والتمست المتهمة تبرئتها من الوقائع المنسوبة إليها.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تسليط العقوبة السالفة الذكر اعلاه فيما أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى غاية الاسبوع المقبل .