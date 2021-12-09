موظفة في العقد الخامس من الشلف تقبل التعدد بلا تردد

الرقم السري :

136107

إبنة الشلف تعد أن تكون لك نعم الزوجة وأبني حياتي معك على المودة

أجمل الفرص لإبنة الشلف هي التي تمنحك السعادة وأنت على قيد الأمل، تتفاءل تنتظر فتجزى ويكون لك ما أردت. وعن نفسي فإنني لا أرى أبدا أنت قطار السعادة فاتني حيث أنني لم أضيّع وقتي. في اللهث وراء الأحلام الكاذبة والوعود الزائفة، ولطالما إهتممت بمسيرتي المهنية التي كللت بالنجاح والحمد لله. وها أنا اليوم أريد لنفسي أن تجد روحا تعانقها وتهتم لأمرها. فلن يصحّ إلا الصحيح ولن يكون لأي أنثى من مستقر إلا وهي زوجة لرجل صالح يسترها ويحميها.

أنا إمرأة من ولاية الشلف في العقد الخامس من عمري، الحمد لله أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة مرموقة. أبدو أصغر من سنّي بكثير، صحيح أنه لم يسبق لي الزواج، إلا أنني أؤمن بأن لكل منا نصيب من الفرح. أريد أن أتقاسم ما بقي لي من عمر مع رجل طيب القلب ومسؤول. رجل أريد أن أكرّس معه معاني الإخلاص والوفاء، شرطي أن يكون من السلف أو احدى ولايات الوسط أو الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز65سنة، أقبله مهما كان وضعه الإجتماعي وأعد أن أكون نعم الرفيقة والزوجة.

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الرقم السري :

136081

قبائلي أرمل يبحث عن زوجة ذات أصل

بقلب مؤمن رضيت بما كتبه الله لي. وتحديت اليأس الذي في مرحلة ما تسلل إلى صدري فكاد أن يطبق عليّ وأرفع الراية البيضاء. لكن الحمد لله الذي نجاني من الانهزام، وجعلني أبصر الأمل في مستقبل بإذن الله أجمل. لهذا قررت أن أجعل لحياتي معنى وأبحث عن امرأة تكون لي خير متاع في الدنيا، وتساعدني لأشق طريقي المستقيم. وأتحصن من الفتن التي تقودنا للمعصية، فهل من زوجة تقية تكون لي شريكة لما تبقى؟

أنا رجل قبائلي الأصل، في العقد الخامس من عمري، أرمل ولي أولاد هم أعز ما أملك، أمارس مهنة المقاولة. ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله، أبحث عن زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي. امرأة غايتها الستر وتتمنى الارتباط برجل شهم، لا أشترط فيها إلا التفهم والتدين، لا يهمني من أي منطقة تكون. سنها لا يتجاوز 50 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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