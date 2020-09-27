موظفة في سلك الأمن تناشد الخلوق الشهم رائعة بكل المقاييس..معها تستمتع بالعيش

أكرمني الله بكثير من أفضاله، وخصّني بنعمٍ لا تعدّ ولا تحصى، لأنني امرأة تحمل كل الصفات التي تؤهلها كي تصير متميزة على جميع المستويات.

فإن كان من ناحية العلم، فأنا متحصلة على شهادة أهلتني لأعتلي منصبا محترما والحمد لله، وإن كان على المال، فأنا فتاة قنوعة وابنة عائلة ميسورة الحال.

وإن كان على الجمال، فأحمد الله الذي جعل لي قبولا لدى الجميع، إلا أنني لا أريد من كل الذي حولي إلا الشهم صاحب الضمير الحي.

والذي يأتي البيوت من أبوابها ويطلب الفتاة من أهلها، فأهديه حياتي وأهبه قلبي وأزيده على ذلك فائق الشكر والامتنان.

فلكل من يهمه أمري أقول: أنا هاجر من ولاية تلمسان، قطفت من بستان الحياة زهرتي الـ 28، عزباء، لم يسبق لي الزواج، سمراء البشرة وطويلة القامة وحلوة، موظفة في سلك الأمن، والأهم أن لي روحا جميلة ومحبة للحياة.

أتمنى أن يلاقيني القدر ويجمعني في أقرب الآجال بفارس الأحلام، يطير بي إلى دنيا السعادة والوئام، صادق وحنون يحتويني ويحلق بي فوق السحاب وأصير معه سيّدة النساء.

رجل لا يفوق سنه 37 عاما، من الغرب الجزائري، يكون عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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