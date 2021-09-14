موظفة في قطاع الصحة ستملأ حياتك محبة

بعد أن بلغت الـ31 من العمر. بتّ أحسّ بأنني في أمس الحاجة غلى روح تحتويني وتغمرني بالتفهم والحنوّ. طيبتي وسلامة تفكيري أهلاني أن أسكن قلوب كل من يعرفني، ومستواي الجامعي أهلني أن اشغل منصبا مرموقا في قطاع الصحة، خمرية البشرة ممشوقة القد طويلة القامة، وانحدر من إحدى ولايات الوسط.

لا ابحث عن أي مواصفات في شريك الحياة سوى أن يكون محترما يقدر الأنثى ويحميها من كل أذى، سنه يكون أقل من 42 سنة، لا تهمني ولايته، ولا أمانع أن كان مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، كل ما يهمني أن يكون موظفا مستقرا.

الرقم السري : 135569

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