موظفة مستقرة.. أريد أن أتوج عروسا

الرقم السري :

138239

سأغمر قلبك بالود.. وأفي لك بالوعد

قد تحقق المرأة ما تحقق من استقرار مادي، لكن يبقى الدفء العائلي أكثر مت تتوق إليه. فانا بعد ما حقق استقرارا ماديا من منصب محترم وسكن خاص، لا أجد الأمان في وحدتي. لهذا قررت اليوم أن أغتنم الفرصة وأناشد الحلال. خاصة بعد طلاقي الذي أثر في نفسيتي وجعلني أهوى كما تهوى ورقة ذابلة في خريف باهت الأوان. فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة من برج بوعريرج، أبلغ من العمر 57 سنة، مطلقة من دون أولاد. موظفة مستقرة ولدي بيت فسيح، على قدر من الألفة وجمال الروح. أريد أن أتوج عروسا إلى جانب رجل يحترمني ويمنحني الأمان. كما لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني. يحفظني ويصونني، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، يكون موظف مستقر أو متقاعد، وسنه مناسب.

الرقم السري :

138240

عرض مميز امرأة لا ترفض التعدد.. فمن قلبها يسعد

امرأة متميزة بأخلاقها الرفيعة، وقلبها الحنون، تمكنت بروحها الراقية أن تفوز باحترام وحب كل من حولها. وهذا ما جعلها تعيش وهي في سن الـ50 على قيد أحلامها التي تصر بإذن المولى على تحقيقها. هي عازبة لم يسبق لها الزواج، تسعى يوميا وبكل ما أوتيت من ذوق جميل في الحياة. أن تكسر الروتين من خلال حرفتها التي تمارسها في البيت، فهي خياطة من الطراز الرفيع. تدير أمور البيت بكل براعة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى الزواج، والارتباط في كنف الحلال برجل ينتشلها من وحدتها ويحلق بها إلى بيته ويجعلها فيه ملكة. يكون على قدر من الطيبة، والأخلاق الفاضلة، تريده من إحدى ولايات الوسط من الوطن، سنه لا يتعدى 60 سنة. لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما تقبل أن تكون الثانية لرجل عادل منصف لا يميل كل الميل.

الرقم السري :

138241

رجل أمين ورزين كل ما أتمنى وأريد

بقلب راض ومطمئن. أردت اليوم أن أخطو هذه الخطوة سعيا مني لأدخل الفرح على قلبي بعد الاجتهاد الكبير الذي بذلته في حياتي. ما بين مسيرتي المهنية، والحفاظ على سمعتي كامرأة لابد أن تمضي في الحياة مرتدية ثوب الحياء. وهذا أحمد الله عليه كثيرا وأشكره، ولأنني أريد أن أكمل حياتي بهذه الطريقة. ها أنا اليوم أسعى فيما يرضي الله لأجد زوجا يحترمني ويقدرني وتحت سقف المودة والرحمة أكمل إلى جانبه حياتي. فلكل مهتم أقول:

أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 55 سنة، متقاعدة من سلك التعليم، عازبة لم يسبق لي الزواج. محترمة مقبولة الشكل، أبدو أصغر من سني، حلوة المعشر وطيبة القلب،.

أود أن يصبح حلمي حقيقة، وأن أرى نفسي سيدة وزوجة لرجل يحبني بصدق وينوي في الخير. رجل طيب السيرة، خصاله رفيعة ومحترم يسكن إليّ وأسكن إليه، أريده من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتعدى 65 سنة، لا يهمني غن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، عامل مستقر. وحبذا لو يكون لديه مسكن.

الرقم السري :

138242

سأسعى لكي أرضيك.. وأكون زوجة صالحة لك

إنه حقا لمن دواعي سروري أن أراسلكم اليوم، وأنا جد متفائلة لأن الله بإذنه وحوله سيسوق لي الخير في القريب. لهذا أتمنى أن يؤخذ طلبي على محمل الجد من الطاقم المشرف على هذه الصفحة ومن القراء الكرام لها. لذا وبدون إطالة أعرفكم على نفسي وأقول: أنا شابة من ولاية باتنة، عازبة لم يسبق لي أي نوع من الارتباط. أبلغ من العمر 37 سنة، مقبولة الشكل جدا. وأخلاقي رفيعة بشهادة من حولي والحمد لله، فخورة جدا كوني سليلة أسرة محافظة. وأريد أن أكمل حياتي على هذا النمط لأنني أعي جيدا قيمة الحياة الزوجية.

أتمنى أن يهبني الله زوجا محترما، يتقي الله فيّ، ويعاشرني بالمعروف، نرتبط في الحلال. ونحيا على مبدأ المودة والرحمة، أعد أن أصون شرفه، وأحفظ بيته، أفضله من شرق البلاد، سنه لا يتجاوز 50 سنة. لا يهمني إن كان أرملا أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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