موظفة مستقرة تريد أن تحمل لقب زوجة لرجل حنون

الرقم السري :

136524

زوجا يخاف الله لعروس تعينه وترعاه

من العاصمة، اتصلت بنا إحدى بناتها شحذت همتها من أجل أن يكون لها حظ في الحياة. موظفة مستقرة في قطاع الصحة، وجدت من أنه بات لزاما عليها أن تجد لروحها توأمها. صاحبة العرض عزباء لم يسبق لها الزواج، جميلة، صافية القلب والنية، طيبة إلى أبعد الحدود وراجحة التفكير. كما تبلغ من العمر 40 سنة، تريد أن تحمل لقب زوجة لرجل حنون يقدرها وبالحب يلفها ويكون لها زوجا يخاف الله، تريده من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أكثر ما تهتمّ له أن يخاف الله ويعطي لمسؤولية الأسرة كل اهتماماته. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، وستكون في المستوى المطلوب بإذن الله.

الرقم السري :

136525

من يفوز بامرأة فوق العادة ويضمن لحياته المودة والسعادة

نبقى في وسط البلاد ومن ولاية البليدة بالذات. نطل عليكم وبين يدينا زهرة الأحلام لكم من يريد أن يكمل نصف الدين، هي شابة متميزة، اتصلت بنا إحدى بناتها. ووضعت فينا كامل ثقتها وتوسمت خيرا في أن تجد من يملأ حياتها بعد وفاة والديها ويكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا الثاني تبلغ من العمر 42 ربيعا، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج. طيبة، بشوشة محبة للناس.

تريد أن تبني حياتها على أسس سليمة إلى جانب رجل محترم يقدرها، تفضله من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتجاوز 50 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. فقط أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

136526

من يرد أن يكمل نصف الدين عروس متميزة تكون لك قرة عين

إلى الجنوب هذه المرة ومن ولاية ورقلة، نعرفكم على شابة غاية في الرقة، مهذبة وحنون، قلبها طيب يحمل الخير الكثير. تتمنى أن تبنى عشها على أسس المحبة والرحمة، هي شابة عازبة لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر41سنة. وتعمل كأستاذة في الطور المتوسط. لم تجد عيبا في أن تبثّ رغبتها في التعرف على رجل تكمل معه المشوار عبر مركز الأثير وصفحة “أدم وحواء”. كل ما تتمناه الستر تحت غطاء الحلال، رجلا يحبها ويتفهمها ويكون لها سندا وزوجا صالحا على سنة خير الأنام. لا يهم من أي منطقة يكون، سنه لا يتعدى 55 سنة، تقبله أعزب أرمل أو مطلق. ويكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar