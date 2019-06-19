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موظفة مستقرة تسعى من أجل إتمام نصف دينها

آدم وحواء
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موظفة مستقرة تسعى من أجل إتمام نصف دينها
بقلم النهار أونلاين

امرأة من ولاية غرداية، أصولها من مدينة بومرداس، تبلغ من العمر 46 سنة، مقبولة الشكل وأنيقة وطيبة ومتسامحة.

موظفة مستقرة بالجامعة ولم يسبق لها الزواج، تسعى من أجل إتمام نصف الدين على سنة الله ونبيه الكريم.

وهذا مع زوج صالح وأمين تحصل معه الهناء وراحة البال، تفضل أن يكون من إحدى مدن الوسط الجزائري.

وهذا على أن يتراوح سنه ما بين 47 و55 سنة، تقبله مهما كانت حالته الاجتماعية.

تشترط أن يكون عاملا مستقرا وصاحب مسكن خاص، تعده بالاهتمام وحسن الرعاية.

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