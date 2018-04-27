موظفتان وشاب تحت الرقابة القضائية بسبب تزوير جواز سفر بسكيكدة

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بوضع موظفتين تعملان بالمصلحة البيومترية بدائرة سكيكدة وطالب جواز سفر تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي متمثل في جواز سفر.

وقائع القضية التي تعود إلى وقت سابق، تتمثل في تقديم الشاب المعني لملف تجديد جواز سفر بيومتري رغم عدم انتهاء آجال القديم.

ليتبين بعد ذلك أن الهدف من ذلك هو محاولة إخفاء ملاحظة إخراج المعني لسيارة إلى خارج التراب الوطني دون العودة بها.

كما كشفت التحقيقات التي كشفت ما تقدم ذكره ، بأن هذا الملف اختفى من المصلحة البيومترية ولم يظهر له أي أثر.

وحسب مصادر النهار، فإن المعني نفى التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا بأن جواز سفره سليم.

وستتم محاكمة المعنيين في قضية الحال يوم 2 ماي المقبل.