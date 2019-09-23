موظفـــة بالمطــــار الدولـــي تهــــدد بالانتحـــار بعــــد طردهـــــا مــــن منصبهـــــــا

تعرضت موظفة بمطار الدولي هواري بومدين،فاطمة الزهراء مشتوف،للطرد من منصبها،بعد نشرها لفيديو عن وجود سلسلة من التجاوزات داخل إدارة المطار.

مهددة بالانتحار بعد غلق الأبواب في وجهها والتزام المسؤولين الصمت -حسبها-.

وكشفت الموظفة بالمطار الدولي هوراي بومدين المعروفة بـ«كاشفة الفساد» عبر «الفايسبوك»، فاطمة الزهراء مشتوف.

وثيقة رسمية تخص قرار التوقيف عن العمل، والطرد من منصبها.

في فيديو جديد نشر، أمس، وذلك بعد 5 أيام فقط من ظهورها في فيديو، الأسبوع المنصرم.

وتؤكد بأنها تتعرض للإهانة والتهديد بالطرد من منصب عملها، بعد أن كشفت عن فساد الإدارة.

وأكدت الموظفة نفسها، بأن الإدارة تعاملت معها بصفة غير لائقة، بعد أن لجأت إلى العدالة لإنصافها.

وذلك عندما تعرضت للتهديد والطرد من منصبها–حسبها- حيث تم طردها،أمس، من مقر العمل، ورمي أغراضها أمام مدخل قسم مكتبها.

وهددت، الموظفة بالمطار الدولي، حسبما نشرته في الفيديو نفسه، بأنها ستقدم على عملية انتحار، بعد التزام المسؤولين الصمت.

حسبها، وغلق كل الأبواب في وجهها، وحملت مسؤولية وفاتها على المسؤولين المعنيين بالقضية. ونشرت المكلفة بالتحقيقات في المطار، فيديو بهاتفها النقال، الأسبوع المنصرم.

بأنها تعرضت للإهانة والتهديد بالطرد من منصب عملها بعد أن كشفت عن وجود فساد في الإدارة.

وأضافت في نفس الفيديو، بأنها تحدثت إلى رئيسة القسم، حول التحقيقات التي تتم في المكتب.

وردت الأخيرة بالقول :«لا تتدخلي فيما لا يعنيك إذا أردت البقاء في منصبك».

كما أضافت الإطار فاطمة الزهراء مشتوف، إن رئيسة القسم هدّدتها بالطرد، وباستغلال نفوذها، مدعية أن والدها وزير سابق.

وأكدت الموظفة بأنه تم تجريدها من جميع الصلاحيات، مع توجيه أوامر للمحققين العاملين معها، بعدم التعامل معها.

كما ذكرت الضحية أن المحققين قاموا بتهديدها، بطريقة غير مباشرة عبر رسائل إلكترونية «إيميل»، كما أشارت الموظفة مشتوف.

إلى أنها وجهت 3 رسائل مكتوبة للمدير العام للمطار، ومفتشية العمل، لكن لم تتلق أي رد من الجهتين.