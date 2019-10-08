موظفون بالبلدية وآخر بمحشر الخروب في قسنطينة يتلاعبون بتحصيلات “الفوريار”

أوقف عناصر الضبطية القضائية للأمن الخارجي ماسينيسا في قسنطينة، 6 موظفين ببلدية الخروب وآخر يشتغل بالمحشر البلدي للمركبات.

ويشتبه في الموقوفين السبعة تورطهم في قضايا اختلاس أموال عمومية، الإهمال المفضي لاختلاس أموال عمومية وعدم التبليغ عن جرائم فساد.

وجاء توقيف الموظفين السبعة، في أعقاب تحقيقات جرى فتحها بعد تلقي معلومات عن وقوع عمليات اختلاس للمال العام.

وكشفت التحقيقات أن المتورطين السبعة كانوا يتلاعبون بتحصيلات الحقوق المالية من الأشخاص الصادرة في حقهم مخالفات تشريعية خاصة بالنقل البري.

كما قادت التحريات إلى أن المتورطين كانوا يقومون بالتأشير على تسخيرة الوضع بالمحشر للمركبة دون دخولها الفعلي، ودون وجود أثر لوصولات التسديد.