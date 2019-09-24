موظفون ببريد الجزائر ضمن جماعة أشرار مختصة في تزوير دفاتر الصكوك البريدية

تمكنت عناصر من فصيلة المساس والممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن وهران، من تفكيك جماعة اشرار مختصة في التزوير.

تتكون الجماعة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 48 سنة، تورطوا في جنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.

وتمثلت هذه المحررات، في استصدار دفاتر صكوك بريدية، ومنح وقبول رشوة مع سوء استغلال الوظيفة.

ومن بين المشتبه فيهم، موظفين تابعين لبريد الجزائر بإحدى ولايات الغرب والشرق.

واستغلالا لتحقيقات معمقة حول الإبلاغ عن جريمة وهمية كيدية بتواطؤ موظفين بالبري.

قام هؤلاء الموظفون، باستصدار صكوك بريدية بدون رصيد بقيمة عشرات الملايين، بإسم شخص راح ضحية ابتزاز من المتهم الرئيسي.

وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية استكمالا للتحقيقات بتمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الغرب، تم توقيف المتورطين.

وتم حجز بحوزة أحد الموقوفين، صكا بقيمة 200 مليون سنتيم، ومجموعة من دفاتر الصكوك.

ليحرر اجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، سيحالون بموجبه أمام العدالة.