موظفون ببلدية راس الواد ببرج بوعريريج ومتهمين اخرين امام العدالة يوم 16 نوفمبر

أرجأت محكمة الجنح بسيدي امحمد 17 متهما من بينهم فئة موظفيين ببلدية راس الواد بولاية برج بوعريريج. ومتهمين آخرين في ملف فساد يتعلق بتهريب السيارات و تزوير ملفات القاعدية الخاصة بها .

حيث مثل اليوم أمام رئيس الجلسة 3 متهمون من بينهم متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية ببرج بوعريريج. المدعو “أ.ر”،و متهمين آخرين مثول بموجب اجراء الاستدعاء المباشر “أ.ح” ،”ع.ع”. فيما تغيب بقية المتهمين جلسة المحاكمة ممادفع بالقاضي الى تأجيلها الى تاريخ 16 نوفمبر الجاري.

وفي تفاصيل قضية الحال قيام عدد من المتهمين بسرقة العشرات المركبات وتهريبها. مع تزوير ملفات قاعدية الخاصة بها مستوى بلدية راس الواد بولاية برج بوعريريج ، و جرت عدة موظفين إلى العدالة .

ومن بين التهم التي وجهت للمتهمين في قضية الحال تتعلق بتهريب السيارات و اساءة استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور .