موظفون بـ”أوبيجي ” ولاية سكيكدة مهدّدون بالسجن

التمست نيابة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق 6 موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية.

بينهم رئيس لجنة تقييم العروض، رئيس مصلحة الدراسات ورئيس مصلحة الصفقات، و3 موظفين بصفتهم أعضاء اللجنة.

عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية

القضية التي تعود إلى سنة 2013، جاءت إثر تلقي مصالح أمنية وإدارية لرسالة مجهولة مفادها أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بعاصمة الولاية.

منح ثلاثة مشاريع سكنية تتكون من 150 مسكن على حصص متفرقة ببلدية تمالوس لمقاولة وضمن الملف الذي تقدمت به للمناقصة.

شهادة تأهيل منتهية الصلاحية، فيما تم إقصاء مقاولات تقدمت بملفات تتوفر على كل الوثائق المطلوبة.

المتهمون خلال المحاكمة أنكروا ما نسب إليهم، حيث صرح المتهم الرئيسي وهو رئيس اللجنة، بأن الأخيرة لم تنتبه لعدم توفر الصلاحية في الشهادة محل الشكوى في ملف المقاولة الفائزة بالصفقة.

أما بقية المتهمين فقد اعتبروا ما حدث خطأ في العمل وتم تداركه، بإصدار قرار سحب المشاريع من المقاولة، مع إطلاق مناقصة جديدة بشأنها.

هذا وقد أجلت المحكمة المذكورة الفصل في القضية للنطق بالحكم إلى الـ 12 من الشهر المقبل.