موظفون بمديرية الضرائب لوهران متورطون بتهرب ضريبي فاق 673 مليار!

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن وهران، من ضبط حالة تهرب ضريبي، تورطت فيها شبكة إجرامية من بينها موظفون بمديرية الضرائب.

ووصلت القيمة المالية المقدرة عن حالة التهرب الضريبي، إلى 673 مليار و218 مليون سنتيم، حسب بيان لذات المصلحة.

وتتكون هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، من 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 47 سنة و61 سنة.

وأسفرت التحريات المعمقة، عن توقيف إثنين من المشتبه فيهم، مع إسترجاع مبلغ مالي قدر بمليار سنتيم، وكمية كبيرة من المعدن الأصفر.

بالإضافة إلى حجز سيارتين، الأولى شاحنة صغيرة من نوع “شانا”، والثانية من نوع “داسيا”.

وبعد مواصلة التحقيق، تم إيقاف باقي المتواطئين في القضية، ويتعلق الأمر بـ3 موظفين بمديرية الضرائب.

ليتم تقديم الأطراف، أمام النيابة المختصة إقليميا.