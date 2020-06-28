موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية متورطون في سرقة سيارات مستأجرة بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري العاشر بوهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة السيارات عن طريق الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات ووثائق إدارية رسمية ومن بين المتورطين فيها موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بمندوبية المنزه كناستال سابقا.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لشكوى صاحب وكالة لكراء السيارات تفطن بالصدفة على مستوى حي كاسطور لتواجد سيارته التي قام بكرائها لزبون بمحل صيانة ليقوم بإبلاغ مصالح الأمن.

وقد أسفرت التحقيقات والتحريات الواسعة لمصالح الأمن عن تفكيك جماعة أشرار متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها بعد توقيف شخص كان يقوم بصيانة مركبة مسروقة بإحدى المحلات تبين بعد الاستماع اليه عقب اقتياده إلى مقر الأمن انه اشتراها من زبون صاحب وكالة كراء السيارات دون علمه بالأمر وهو لا يزال في حالة فرار وحررت بشأنه مذكرة توقيف.

واستكمالا للتحقيقات تم الكشف عن ضلوع متهمين آخرين يعملون بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى مندوبية المنزه من بينهم إطار كانوا يقومون بإعداد ملفات بها عقود بيع وبطاقات رمادية مزورة تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران فيما تم إيداع مشتري المركبة المسروقة الحبس، و يجري البحث عن المتهم الرئيسي في قضية الحال.