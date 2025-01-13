موظفون بمصلحة ترميم الأسنان أمام العدالة بعد إخفائهم مواد صيدلانية بمستشفى بني مسوس

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس يوم 22 جانفي ملف قضية منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس “د.ج”. المتواجد رهن الحبس الموقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

وذلك بعد قيامه بإخفاء مواد صيدلانية في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد. بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى بمساعدة بقية المتهمين. وهم أربعة موظفين آخرين أعوان مكتب بذات المصلحة المتواجدين تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الاأمر بكل من “”س.ب”، “ق.م”، “ب.ص”، “ر.ح”.

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر “النهار”، تعود وقائعها إلى تاريخ 17 أكتوبر. بعد أن اكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الأسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان. تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة بطريقة مشبوهة. وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات، تبين وجود قفازات طبية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف.

وبعد انتقال عناصر الشرطة ممثلة في مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالأشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالأبيار بالعاصمة. التي انتقلت الى عين المكان، وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الأسنان. من بينها 48 كيس جبس،و 346 سكين جبس من مختلف الأحجام. بالإضافة كذلك إلى 66 قارورة كحول ،و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي. وكذا 147 بدلة طبية من نوع “كاميزول ” ،وقفازات معقمة ،و علبة من مادة تثبيت الأسنان، وعلبتين من مادة حشو الأسنان، و230 علبة قفازات وغيرها.

المتهم استمر في عمله بالرغم من حصوله على التقاعد

المعدات الطبية تم اخفائها من طرف المدعو “د.ج” منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. بالرغم من إحالته على التقاعد إلا أنه إستمر في عمله، بمساعدة المتهمين الآخرين من بينهم عون مكتب. وعون بالخدمات بذات المشفى.

كما تبين خلال مراحل التحقيق، أنّ المتهم الرئيسي “د.ج” قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية. كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة اختلاس أموال عمومية،و جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

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