موظفو شركة تويتر سيواصلون العمل من منازلهم حتى بعد جائحة كورونا

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العالمية “تويتر”، أنها ستسمح لعدد كبير من موظفيها بالعمل من منازلهم حتى بعد الانتهاء من أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

أفاد المتحدث باسم الشبكة العالمية للتواصل الاجتماعي “تويتر”، في تصريح له نقلته وكالات أنباء دولية، أنه من غير المرجح أن تعيد الشركة فتح مكاتبها قبل سبتمبر.

وأضاف ذات المتحدث، أن العديد من موظفيها سيسمح لهم بالعمل من منازلهم في شكل دائم حتى بعد انتهاء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال ذات المسؤول “كنا في وضع فريد يسمح لنا بالاستجابة بسرعة والسماح للأشخاص بالعمل من المنزل نظرا لتركيزنا على اللامركزية ودعم قوة عاملة موزعة قادرة على العمل من أي مكان”.