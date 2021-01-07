موظفو مديرية التربية بتيارت يحتجون بسبب إنعدام التدفئة والمعدات المكتبية

توقف صباح اليوم الخميس، موظفو مديرية التربية في تيارت، عن العمل لفترة زمنية قصيرة احتجاجا على جملة من المشاكل.

وطالب المحتجون، بالتدخل العاجل لتوفير ظروف أفضل للعمل.

وتجمع المحتجون في بهو مديرية التربية، وهم يحملون شعارات منددة بالوضع الذي آلت إليه المديرية بسبب بعض المشاكل.

ومن بين هذه المشاكل، إنعدام التدفئة داخل المكاتب، خاصة وأن مدينة تيارت تعرف موجة برد شديدة في الفترة الأخيرة.

كما اشتكى الموظفون من النقص الكبير في المعدات، لا سيما ما تعلق بالمعدات المكتبية من أحهزة إعلام آلي و طابعات وأوراق.

وتساءل هؤلاء عن مصير الميزاينة المخصصة في تجهيز المعدات المكتبية.

كما أبدى الموظفون استياء من التوافد اليومي لبعض ممثلي النقابات على مكاتبهم وبعض مسؤولي المؤسسات التربوية، وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء عملهم.

وقد علمت النهار إن لقاء جمع ممثلي المحتجين مع مديرة التربية، واتفق الطرفان على حل بعض المشاكل.

لا سيما ما تعلق منها بتوفير المعدات والتدفئة، وضبط مواعيد الإستقبال.

فيما تبقى بعض الإنشغالات الاخرى كمطلب الترقية بيد الوزارة.