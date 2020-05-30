موظفو مديرية التربية يرفضون تعيين مدير ثانوية على راس مصلحة المسابقات بتيارت

رفض عدد كبير من موظفي و عمال مديرية التربية لولاية تيارت تعيين مدير ثانوية على رأس مصلحة الإمتحانات و المسابقات لإستحالة العمل معه و هددوا بالدخول في حركة احتجاجية.

وذكر الموظفون والعمال حسب عارضة عليها إمضاءات المعنيين أن محاولة إقدام مديرة التربية على تعيين مدير ثانوية بالسوقر على راس مصلحة المسابقات و الإمتحانات بالقرار الخاطيء كون المعني وقع في مشاكل عديدة مع الموظفين يوم ان كان يعمل في المديرية ويمكن ان يتسبب في عدم استقرار المديرية لرفض الكثيرين العمل معه لما وصفوه بطريقته الفضة.

وتساءل المصدر عن سبب عزم مديرة التربية إعادة تعيينه حيث سبق و ان تم رفضه في عهدتها من طرف موظفين اخرين يوم أن قررت قبل فترة و للمرة الثانية تعيينه على رأس مصلحة الموظفيين ولقي معارضة شديدة مما ترك علامات استفهام عن سبب اصرار المديرة على إعادته الى مبنى المديرية رغم رفض الكثيرين عودته.

ولم يستبعد المصدر ان تكون مسؤولة القطاع قد تعرضت لضغوطات من خارج مبنى المديرية لفرضه عليها وسط تهديدات بالتوقف عن العمل الى غاية عدول مسؤولة القطاع عن قرارها خاصة و ان المديرية تعرف حالة من الإستقرار.

وفي السياق نفسه نددت النقابة الوطنية لعمال التربية أسنتيو snte في اتصال هاتفي على لسان أمينها الولائي بهذا القرار معتبرا ان مديرة التربية استغلت الظروف الصحية لوباء الكورونا لإحداث تغيير دون علم الشركاء متسائلا عن سبب هذا القرار الذي جاء في اخر السنة و التحضير للموسم الفادم خاصة ان المعني بالقرار مرفوض من طرف الموظفين.