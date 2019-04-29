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موظفو مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة يحتجون

أخبار الجزائر
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موظفو مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة يحتجون
بقلم علي رحاب

اقدم العشرات من موظفي، مستشفى بشير بن ناصر، ببسكرة، على تنظيم احتجاج، تم خلاله غلق الادارة.

و رفع المحتجون مطلبا رئيسيا، يتعلق برحيل المدير الذي يترأس المؤسسة منذ 10 سنوات.

و حسب عدد من العمال، ان الاسباب تتعلق باعدام الامكانيات منها الادوية الافرشة، دورات المياه، الحقرة و التهميش، و الاستفادة من الخدمات لذوي النفوذ فقط ،رغم ان المؤسسة تصرف اغلفة مالية كبيرة.

وأضاف المتحدثون، بالنسبة للموظفين، بما فيهم الاطباء يتعرضون للتعسف، وخلق ظروف عمل تؤثر سلبا على المريض، ما ينتج عنها تعرض العاملين بالمستشفى لمضايقات.


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