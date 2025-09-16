موظفو وزارة الشؤون الدينية يحتفلون بتجديد الثقة في الوزير بلمهدي

نظّم إطارات وموظفو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، حفلاً تكريميًا على شرف الوزير، يوسف بلمهدي، احتفاءً بتجديد رئيس الجمهورية، الثقة به، وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف.

وفي كلمته بالمناسبة، قدّم الأمين العام للوزارة تهاني أسرة القطاع كافة للوزير. مؤكّدًا التزام الجميع بالعمل في روح واحدة خدمةً للقطاع وتعزيزًا لدوره في المجتمع.

ومن جهته، عبّر الدكتور يوسف بلمهدي عن عميق امتنانه للثقة التي جددها فيه رئيس الجمهورية.

موجّهًا شكره وامتنانه لجميع موظفي القطاع عبر الوطن، مثمّنًا جهودهم المتواصلة في خدمة الدين والوطن.

ومشيرًا إلى أن المكانة الاجتماعية المرموقة التي يحظى بها القطاع إنما هي ثمرة إخلاصهم وتشرفهم بخدمة القرآن الكريم وأهله.

كما شدّد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التفاني والمثابرة. قصد تحقيق الأهداف المسطّرة في برنامج الحكومة، إسهامًا في تحقيق النمو المنشود.