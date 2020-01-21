موظفو وعمال بلدية بوهني بمعسكر ينظمون وقفة احتجاجية

نظم صبيحة اليوم عدد من عمال مصالح بلدية بوهني التابعة لدائرة سيق بولاية معسكر وقفة إحتجاجية أمام مبنى مقر المجلس الشعبي البلدي.

وجاءت هذه الوقفة بسبب عدم تجاوب الهيئة المستخدمة لعموم مطالب الفرع النقابي المنتسب للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ” سناباب”.

كما طالب المحتجون بوجوب تمكين العمال من استلام منحة المردودية التي تأخرت بحجج واهية برغم توالي المناشدات الموجهة لرئيس المجلس الشعبي البلدي .

كما دعا العمال في عموم مطالبهم إلى تسوية أوضاع موظفي المصالح ذات التوجه المهني، مؤكدين بأنهم مضطرون إلى تنظيم وقفات إحتجاجية كل يوم ثلاثاء في حال عدم تسوية المطالب المطروحة التي قوبلت بالتعسف المسلط ضد مستخدمي البلدية .

و استنادا إلى بيان تلقت ” النهار أونلاين ” نسخة منه فإنهم توجهوا بمناشدات إلى كافة السلطات العليا في البلاد رغبة في الإلتفات إلى أوضاعهم المهنية .