موظفين بمصلحة بريد الجزائر أمام العدالة لاختلاسهم أكثر من مليار سنتيم

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد يوم 28 جوان الجاري ملف قضية موظفين بمصلحة البريد و المواصلات بالجزائر. من بينها من منطقة ساحة الشهداء و كذلك موظفين بمصلحة البريد بولاية وهران. بعد إختلاسهم مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار سنتيم من حسابات المواطنين .

و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار المتهون يتراوح عددهم 18 متهم من بينهم إمراتين موظفين بالبريد.

ويتعلق الامر بكل من (ق.م) و (ع.ف) المتواجدين بالمؤسسة العقابية القليعة، الى جانب متهم اخر موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق تكوين جماعة أشرار لغرض الإعـداد لجنحة السرقة بالتعدد. و إساءة إستغلال الوظيفـة.