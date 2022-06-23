موظفين بمصلحة بريد الجزائر أمام العدالة لاختلاسهم أكثر من مليار سنتيم
بقلم نجيبة .س
من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد يوم 28 جوان الجاري ملف قضية موظفين بمصلحة البريد و المواصلات بالجزائر. من بينها من منطقة ساحة الشهداء و كذلك موظفين بمصلحة البريد بولاية وهران. بعد إختلاسهم مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار سنتيم من حسابات المواطنين .
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار المتهون يتراوح عددهم 18 متهم من بينهم إمراتين موظفين بالبريد.
ويتعلق الامر بكل من (ق.م) و (ع.ف) المتواجدين بالمؤسسة العقابية القليعة، الى جانب متهم اخر موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق تكوين جماعة أشرار لغرض الإعـداد لجنحة السرقة بالتعدد. و إساءة إستغلال الوظيفـة.
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