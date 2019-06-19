موظف بالمحافظة العقارية ضمن عصابة نصب واحتيال وتزوير بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة حماية الممتلكات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور، إلى جانب النصب والاحتيال، انتحال صفة وسوء استغلال الوظيفة.

العصابة المتكونة من 8 أشخاص، من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 30سنة و45 سنة، من بينهم شخص محل أوامر بالقبض لقضايا تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال منذ سنة 2010، أقدموا على الاحتيال على سيدة وسلبها قطعة ارض تقدر بـ3.7 مليار سنتيم.

وقد تمت عملية الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية، استغلالا لتحريات واسعة لذات المصلحة، بعد تلقيهم معلومات تفيد بإقدام أفراد العصابة على استغلال غياب صاحبة قطعة ارض بولاية غربية مجاورة منذ مدة.

حيث توصلت التحقيقات إلى انتحال أفراد العصابة لصفتها، بتزوير المحررات الإدارية الخاصة بها، من أجل بيع أرضها دون علمها، بتواطؤ أحد الموظفين بالمحافظة العقارية، الذي قام بمساعدتهم في تزوير وثائق امتلاك الأرضية، تبلغ مساحتها 600 متر مربع، من أجل بيعها دون علم مالكتها الأصلية، مقابل 1.850 مليار سنتيم، عن طريق انتحال هويتها، من طرف المتورطة التي كانت ضمن أفراد العصابة.

وقد تم توقيف جميع أفراد العصابة، مع استرجاع مركبة من نوع “ستابواي”، مجوهرات، هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بـ 26.8 مليون سنتيم، ليتم بعدها تم استصدار ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.