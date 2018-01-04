موظف ببلدية تيبازة يحاول قتل شخص

تمكن عناصر فرقة “BRI”التابعة لأمن ولاية تيبازة من توقيف نجل عضو سابق في بلدية تيبازة حاول قتل شخص ليلة رأس السنة.

حسب مصالح الفرقة، فان الموقوف يبلغ من العمر 29 سنة ،وهو موظف بنفس البلدية، أين ترصد للضخية عديد المرات.

واقدم الجاني وعلى غفلة من الضحية البالغ من العمر 23 سنة، بالإعتداء عليه بخنجر على مستوى الأذن وشرايين الرجل اليسرى.

بعد ايداع الشكوى تم تحديد موقع الفاعل وتوقيفه من طرف عناصر الفرقة ذاتها وبحوزته على الاداة المستعملة .

تم إعداد ملف قضائي بتهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتم تقديمه الى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة.