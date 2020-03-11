موظف بجامعة البليدة يختلس 200 مليون منحة طلبة خلال 3 سنوات 

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من معالجة قضية نوعية تم فيها إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 34 سنة بتهمة إختلاس أموال عمومية.

تعود حيثيات القضية، حسب معلومات متحصل عليها من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، تفيد بوجود أحد موظفي إدارة الجامعة يقوم بإختلاس أموال خاصة بمنحة الطلبة الجامعيين.

الإختلاس كان عن طريق التزوير في عملية الحجز في قوائم الطلبة وأرقام الحسابات الجارية ccp.

وكان المتهم يقوم بحجز أسماء طلبة توقفوا عن الدراسة أو لم يجددوا ملفات الإستفادة من المنحة التمدرس وهذا بعد إختيارهم بعناية ودقة وحجز رقم الحساب البريدي الجاري الخاص به وليس حساب الطالب نفسه.

و هذا بحكم علمه بأنه لا يتم التحقق من تطابق رقم الحساب الجاري مع إسم و لقب الطالب أثناء عملية ضخ المنح في الحسابات.

هذه العملية تمت في كل ثلاثي وعلى مدار ثلاث سنوات دراسية الأخيرة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة وإيداعه بالمؤسسة العقابية البليدة.