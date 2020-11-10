موظف بديوان المطبوعات الجامعية مهدد بـ6 أشهر حبس بتهمة قذف نائب برلماني

عالجت محكمة سيدي أمحمد اليوم ، ملف قضية موظف بالديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ببن عكنون على خلفية متابعته بتهمة القذف بعد الشكوى الذي رفعها ضده نائب برلماني سابق “ف.ش”

وتعود حيثيات القضية إلى أن المتهم قام بنشر منشورات عبر صفحة الفايسبوك مست بشخصية وسمعة الضحية.

تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة ، تعود لتاريخ 19 ديسمبر 2019 الماضي ، أين قررت إدارة الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ببن عكنون تغيير عمال الإدارة، بأوامر من نائب برلماني سابق.

هذه القرارات جعلت المتهم يحتج رفقة باقي الموظفين، معتبرين قرار تغيير الإدارة غير قانوني، هذا ما دفع بالمتهم بنشر منشورات عبر (الفايسبوك) تضمن عبارات يندد فيها بهذه التصرفات.

وفي منشور له وصف المتهم الضحية بأنه من العصابة وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر، أنكر التهمة المتابع بها وصرح أنه تضامن مع زملائه بالإدارة ،بعدما تقرر تغيير بعض العمال بموطفين أخرين.

وأضاف أن هذه القرارات جاءت بعد تدخل من الضحية النائب البرلماني السابق ، و اضاف المتهم خلال تصريحاته أنه احتج مع باقي الموظفين لإسترجاع حقوقهم.

وبخصوص المنشورات التي نشرها عبر صفحته بالفايسبوك صرح أنها لم تمس بشخصية الضحية ولا حتى بسمعته.

ومن جهة أخرى صرح دفاع المتهم أثناء مرافعته صرح ان وقائع قضية الحال ارتبطت مع الحراك الشعبي ، و هو ما جعل بموكله يعبر عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تقرر تغيير موظفي الإدارة.

كما التمس الدفاع تبرئة موكله من التهم المتابع بها، هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في حق المتهم تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ ، فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى غاية الأسبوع المقبل .