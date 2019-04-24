موظف بشركة سياحية متهم باختلاس أموال خاصة

مثل، يوم أمس،أمام محكمة الجنح في الحراش،كهل في العقد الرابع من العمر يعمل في شركة سياحة تمسى«إيفان»لمواجهة تهمة اختلاس أموال خاصة.

المتهم الحالي تمت متابعته بعدما قامت الشركة المنتمي إليها بتاريخ 12 سبتمبر 2017.

بتحرير شكوى ضده تفيد بأن موظفهم المتهم الحالي قام باقتناء تذاكر سفر وقام بدفع مستحقاتها من حساب الشركة.

وهو ما ينافي القانون الداخلي للشركة، حيث قررت إدارة الشركة متابعته قضائيا، أين مثل يوم أمس، أمام القاضي الجزائي بمحكمة الحراش.

وأكد أن التأشيرة قيمتها 75 ألف دج فقط، وقد قام بدفعها من حسابه الشخصي.

مشيرا إلى أن هناك خطأ تقديريا من قبل الشركة الضحية، ليطلب دفاعه إفادته بالبراءة.

في حين التمس ممثل الحق العام معاقبته بالعقوبة المقدرة قانونا.